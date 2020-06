Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 17/06/2020

Daniele da Silva Benedito Oliveira (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Daniele da Silva Benedito Oliveira faleceu na noite desta terça-feira, aos 30 anos, após uma luta de dois anos contra um câncer no rim. Era atendente na loja Espaço Divas e estudou Letras na Unifev, natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Antonio Pinatte, no Jardim Belo Horizonte em Votuporanga.



Deixa o esposo Adriano Quirino, o pai Daniel, a mãe Diva Francisca e a irmã, além dos demais familiares e amigos.