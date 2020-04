Alexandre Ramos de Oliveira, 30 anos, foi sepultado nesta sexta-feira (03)

publicado em 03/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Em comemoração ao seu próprio aniversário, Alexandre Ramos de Oliveira, de 30 anos por acidente se incendiou ao fazer churrasco em sua casa.O acontecimento foi há algumas semanas e com 75% do corpo queimado Alexandre foi transferido para o hospital Padre Albino na cidade de Catanduva. Não resistiu às queimaduras e faleceu nesta quinta-feira (02) longe de sua cidade natal.O corpo foi transferido para o município de Votuporanga na madrugada desta sexta-feira (03) e sepultado às 11hs do mesmo dia no Cemitério Rosa Mística