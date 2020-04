Saiba detalhes de seu falecimento

publicado em 06/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu neste domingo (05) Valdemiro Pereira de Ávila, aos 65 anos. Natural de Cedral, teve como último endereço a rua Sebastião de Lima Braga, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Ele deixou a esposa Leonilda de Carvalho Ávila, as filhas Dayane, Adriana e Fabiana, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (06), às 14h, no Cemitério Jardim das Flores.