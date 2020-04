Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 13/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu na noite do sábado (11) João Evaristo Ferreira, aos 87 anos vítima de infarto fulminante. Natural de Nipoã (SP), seu João era muito conhecido no bairro em que morava, no Parque das Nações, na rua Inglaterra, em Votuporanga.Ele era viúvo e sua família é muito conhecida pelo sobrenome de sua falecida esposa, os ‘Pelicioni’, deixou os filhos Élson, Elton, Esnel, Claudiovan, Solange, Arlete, Rosimeire e Márcia, os genros, noras, netos e bisnetos, a jornalista Monaliza Pelicioni e a fotógrafa Jéssica Pelicioni que são suas netas e além de todos seus amigos, conhecidos e familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo às 14hs, no Cemitério Parque Jardim das Flores.