publicado em 02/04/2020

Faleceu nesta quinta-feira (02) Darci Alves Ferreira, aos 80 anos. Teve como último endereço a rua Das Bandeiras, no bairro Vila São Vicente, em Votuporanga. Deixou o esposo Rinaldo de Maria, deixou as filhas Gislaine e Josileide, os genros Celso e Sérgio, os netos Vitor, Danitiele e João Rinaldo, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (02), às 17h, no Cemitério Municipal.