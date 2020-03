Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 17/03/2020

Wilde Pereira Figueiredo

Faleceu nesta segunda-feira (16) Wilde Pereira Figueiredo, aos 87 anos. Natural de Potirendaba, teve como último endereço a avenida Arnesio Seco, no bairro Santo Antônio, em Cosmorama. Ela trabalhava como inspetora de aluno e deixou os filhos Ciumara, Sueli, Solange e José Miguel, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (16), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.

Luiz Araújo

Faleceu nesta terça-feira (17) Luiz Araújo, aos 83 anos. Natural de Mirassol, teve como último endereço a rua Parecis, no bairro São Damião, em Votuporanga. Ele trabalhava como lavrador e deixou a esposa Maria, os filhos Luiz Carlos, Maria de Fátima e Laurindo, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (19), às 11h, no Cemitério Municipal da Consolação de Fernandópolis.

José Alves

Faleceu nesta terça-feira (17) José Alves, aos 70 anos. Natural de Neves Paulista, teve como último endereço a rua José Abdo Marão, no bairro Jardim Marin, em Votuporanga. Ele trabalhou como eletricista e deixou as filhas Elizangela e Eliane, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (18), às 9h, no Cemitério Jardim das Flores.

Jorge Antonio Dumbra

Faleceu nesta terça-feira (17) Jorge Antonio Dumbra, aos 81 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a avenida Major Leo Lerro, no bairro Jardim Estrela, em São José do Rio Preto. Ele trabalhou como servidor público e deixou os filhos Rita de Cássia e Adalto, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira(18), às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Elenice Alice dos Santos Silva

Faleceu nesta terça-feira (17) Elenice Alice dos Santos Silva, aos 64 anos. Natural de Dom Basílio (BA), teve como último endereço a rua São Paulo, no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga. Ela trabalhava como auxiliar de cozinheira e deixou os filhos Elisangela e Cristiano, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (17), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.

Aparecida Garcia de Oliveira