Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 30/03/2020

José Carlos Martins LosaccoFaleceu neste domingo (29) José Carlos Martins Losacco, aos 69 anos. Natural de São Paulo, teve como último endereço a rua Antonio Cramolichi, no bairro São João, em Votuporanga. Ele trabalhava como gráfico e deixou a esposa Cleusa, os filhos Alexandra, Alexandre, José Claudino e Janaina, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu neste mesmo domingo (29), às 17h, no Cemitério Rosa Mística.Lenira de Castro SilvaFaleceu neste domingo (29) Lenira de Castro Silva, aos 90 anos. Natural de Severina, teve como último endereço a rua Olga Lote Camargo, no bairro Santos Dummont, em Votuporanga. Ela trabalhava como do lar e deixou o marido Benedito, os filhos Rita de Cássia, Aparecido, Aparecida e Ademir, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (30), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.