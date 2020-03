Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 18/03/2020

Leonildo GianiniFaleceu nesta quarta-feira (18) Leonildo Gianini, aos 72 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Jaime Antunes de Almeida, no centro de Valentim Gentil. Ele deixa os familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (19), às 9h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.Maria Previato MaschioFaleceu nesta quarta-feira (18) Maria Previato Maschio, aos 80 anos. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a rua General Osório, no bairro Jardim Santa, em Votuporanga. A do lar deixa o marido Bruno, a filha Dirlei, além dos familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (19), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Silene Coutinho AmadeuFaleceu nesta quarta-feira (18) Silene Coutinho Amadeu, aos 41 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Rivaldo Fonseca Miranda, no bairro Pacaembu, em Votuporanga. Ela trabalhava como lixadora e deixou o marido Mauro, os filhos Jean e Kauã, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (19), às 11h, no Cemitério Jardim das Flores.