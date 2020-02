Saiba os detalhes de sepultamento

publicado em 17/02/2020

Maria Conceição da SilvaFaleceu nesta segunda-feira (17) Maria Conceição da Silva, aos 90 anos. Natural de Materlandia, teve como último endereço a rua Barão do Rio Branco, no bairro São Judas Tadeu, em Votuporanga. Ela deixa os filhos José, Sebastião, Celina e Aparecido, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (18), às 10, no Cemitério Municipal de Votuporanga.