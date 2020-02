Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 08/02/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Euclydes de LuccaFaleceu neste sábado (8) Euclydes de Lucca, de 88 anos. Natural de Ipigua, teve como último endereço a rua José Nesio de Oliveira, no bairro Parque Guarani, em Votuporanga. Ele trabalhava como lavrador e deixou os filhos Joemar, Marcos, Nivaldo, José Carlos, Hugo e Ilda, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre neste sábado (8), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.José Antônio Cuerva BernardiFaleceu nesta sexta-feira (7) José Antônio Cuerva Bernardi, aos 85 anos. Natural de Neves Paulistas, teve como último endereço a rua Ceará, no centro de Álvares Florence. Ele trabalhou como bancário e deixou o filho Donizete, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta sábado (8), às 17h, no Cemitério Municipal de Álvares Florence.Claudio Sanches SpadaFaleceu nesta sexta-feira (7) Claudio Sanches Spada, aos 69 anos. Natural de Itajobi, teve como último endereço a rua Onestino da Silva, no bairro Vila Muniz, em Votuporanga. Ele trabalhava como auxiliar de escritório e deixou os familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (7), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.