Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 04/02/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Albino Gonçalves da SilvaFaleceunesta terça-feira(3) Albino Gonçalves da Silva, aos 61 anos. Natural de Nhandeara, teve como último endereço a rua Rui Pedroso, no bairro Jardim Barreto, em Valentim Gentil. Ele trabalhou como motorista e deixou a esposa Julia, o filho Fernando, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (4), às 17h, no Cemitério de Valentim Gentil.José Francisco da SilvaFaleceu nesta terça-feira (4) José Francisco da Silva, aos 67 anos. Natural de União dos Palmares (AL), teve como último endereço a rua Presidente Medici, no bairro Jardim Paraíso, em Fernandópolis. Ele trabalhou como motorista e deixou os filhos Luciano, Luciana e Lucas, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (4), às 9h30, no Cemitério Municipal da Saudade.