Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 28/02/2020

Affonso MartinsFaleceu nesta sexta-feira (28) Affonso Martins, aos 94 anos. Natural de Dobrada, teve como último endereço a rua Minas Gerais, no bairro Vila Nova, em Votuporanga. Ele trabalhou como lavrador e deixou a esposa Wanda, os filhos Jussara, Maria Cristina, Norma e Luis, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre neste sábado (29), às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Homero CalisterFaleceu nesta sexta-feira (28) Homero Calister, aos 74 anos. Natural de Bálsamo, teve como último endereço a rua Paraná, no bairro Vila Paes, em Votuporanga. Ele trabalhou como funcionário público estadual e deixou a esposa Carmem, os filhos Kleber e Allan, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre neste sábado (29), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Mauro Aparecido AlvesFaleceu nesta quinta-feira (27) Mauro Aparecido Alves, aos 64 anos. Natural de Monte Aprazível, teve como último endereço a rua Pernambuco, no bairro Jardim Eldorado, em Votuporanga. Ele trabalhou como ferroviário e deixou a esposa Maria do Carmo, os filhos Josiane e Jean, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (28), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Fidercino Gonçalves dos SantosFaleceu nesta quinta-feira (27) Fidercino Gonçalves dos Santos, aos 78 anos. Natural de Palestina, teve com último endereço a rua Javari, no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga. Ele trabalhou como lavrador e deixou a esposa Luiza, os filhos Antonio, Oclair, Sielei, Roseli, Eder e José Aparecido, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (28), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.