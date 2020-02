Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 14/02/2020

Edson KenhitiTakahachiFaleceu nesta quinta-feire (13) Edson KenhitiTakahachi, aos 63 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua São Paulo, no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga. Ele trabalhava como pecuarista e deixou a esposa Luiza, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (14), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Benedito Ramos da SilvaFaleceu nesta sexta-feira (14) Benedito Ramos da Silva, aos 87 anos. Natural de Palmeiras (BA), teve como último endereço a rua Ri Xingu, no bairro Cohab, em Votuporanga. Ele trabalhou como descarregador e deixou a esposa Alice, os filhos Edmilson, Elineia, Waldevir, José, Waldemir e Walcer, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorre neste sábado (15), às 9h, no Cemitério Jardim das Flores.AntonioCezareto SobrinhoFaleceu nesta sexta-feira (14) AntonioCezareto Sobrinho, aos 76 anos. Natural de Monte Alto, teve como último endereço a rua Valdevir de Oliveira Guena, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga. Ele era lavrador aposentado e deixou a esposa Zaira, os filhos Edilaine, Valentim, Maria Cristina, Maria Alice e Aparecida, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorre neste sábado (15), às 15h, Cemitério Jardim das Flores.