Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 26/02/2020

Seizi WikitaFaleceu nesta quarta-feira (26) Seizi Wikita, aos 83 anos. Natural de Jardinópolis, teve como último endereço a rua Sebastião Lima Braga, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Ele deixa os filhos Mauro Yudi, Cilene Assako, Henrique Uaschiro, Paulo Hiroschi, Simone Aiho e Marcos Yudi, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (26), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.Lidia Santana FernandesFaleceu no último domingo (23) Lidia Santana Fernandes, aos 94 anos. Natural de Palestina, teve como último endereço a rua Paraíba, no bairro Vila Guerche, em Votuporanga. Ela deixa os filhos Senaqueribe, Edson e Joel, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na última segunda-feira (24), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Aparecida Serra GimenesFaleceu na última segunda-feira (24) Aparecida Serra Gimenes, aos 92 anos. Natural de Jaboticabal, teve como último endereço a rua Das Américas, no bairro Vila Marin, em Votuporanga. Ela deixa os filhos Oswaldo, Ademir e Walter, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na segunda-feira (24), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Antonio Augusto PereiraFaleceu nesta terça-feira (25) Antonio Augusto Pereira, aos 97 anos. Natural de Guaraci, teve como último endereço a rua Deputado Cunha Bueno, no centro de Cardoso. Ele trabalhava com serviços gerais e deixou os filhos Aurea e Sonia Lucia, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (26), às 17h, no Cemitério Municipal de Cardoso.Aparecida Fransak PereiraFaleceu no último domingo (23) Aparecida Fransak Pereira, aos 84 anos. Natural de Mirassol, teve como último endereço a rua Colombia, no bairro Vila America, em Votuporanga. A aposentada deixa os filhos José Amaro, Rubens Antonio, Jesus Elias e Aparecido Amaro, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (25), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.