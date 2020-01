Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 03/01/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Joaquim José de AzevedoFaleceu nesta sexta-feira (3) Joaquim José de Azevedo, aos 81 anos. Natural de Caldeiras (BA), teve como último endereço a rua Minas Gerais, no bairro Belo Horizonte, em Valentim Gentil. Ele trabalhava com serviços gerais e deixou os amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (3), às 16h, no Cemitério Municipal de Nhandeara.