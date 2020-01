Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 27/01/2020

Jorge de Paula Ribeiro FilhoFaleceu neste domingo (26) Jorge de Paula Ribeiro Filho, aos 59 anos. Natural de Nhandeara, teve como último endereço a rua José Abdo Marão, no bairro Vila Marin, em Votuporanga. Ele trabalha como auxiliar administrativo e deixou a esposa Clarice, os filhos André e Daniela, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (26), às 17h, no Cemitério de Nhandeara.Mercedes Basso MarquesFaleceu nesta segunda-feira (27) Mercedes Basso Marques, aos 82 anos. Natural de Itápolis, teve como último endereço a rua Bahia, no bairro Santa Luzia, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Francisco, Valderis, Mercedes e Rosangela, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (27), às 15h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.