publicado em 06/01/2020

Dolores Carbo Villa

Faleceu no último sábado (4) Dolores Carbo Villa, aos 85 anos. Natural de Marília, teve como último endereço a rua Paraíba, no bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga. A do lar deixou os filhos João, Dolores, Iodete, Andrea e Aparecida, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (5), às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Odelicio Candido Pereira