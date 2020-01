Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 02/01/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Alderico Ferreira dos AnjosFaleceu na última terça-feira (31) Alderico Ferreira dos Anjos, aos 75 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua José Garcia Peres, no bairro Santa Amélia, em Votuporanga. Ele trabalhou como administrador e deixou a esposa Neide, os filhos Adenilson, Andreia e Angelo, além dos familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (01), às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.Paulo Eduardo PincetaFaleceu nesta quarta-feira (01) Paulo Eduardo Pinceta, aos 61 anos. Natural de Fernado Prestes, teve como último endereço a rua Paraguai, no centro de Valentim Gentil. Ele era autonomo e deixou o filho Carlos Henrique, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira(02), às 12h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.Valdemar Rodrigues da SilvaFaleceu nesta quinta-feira (02) Valdemar Rodrigues da Silva, aos 81 anos. Natural de Sebastianópolis do Sul, teve como último endereço a rua Do Pierro, no bairro Jardim Santos Dumont, em Votuporanga. Ele trabalhava como pedreiro e deixou a esposa Olga, os filhos Itamar, Ronaldo e Claudenice, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (02), às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.