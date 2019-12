Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 14/12/2019

Gabriella Apparecida

Faleceu nesta sexta-feira (13), a senhora Gabriella Apparecida aos 83 anos. Natural de Paguaçu-MG teve como último endereço a rua Rio Negro no bairro Cohab em Votuporanga. Ela era do lar e deixou sua irmã Maria Donizete além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (13), às 17h na Rosa Mística Cemitério de Votuporanga.

