publicado em 17/12/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Delcides Souza de FreitasFaleceu nesta terça-feira (17) Delcides Souza de Freitas, aos 84 anos. Natural de Paulo de Faria, teve como último endereço a rua José Ramalho Matta, no bairro Vale do Sol, em Votuporanga. ele trabalhou como motorista e deixou a esposa Zilda, os filhos Mário Sérgio, Carlos Alberto e Júlio César, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (18), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.José Ricardo da SilvaFaleceu nesta segunda-feira (16) José Ricardo da Silva, aos 57 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Paraná, no bairro Vila Paes, na cidade. Ele trabalhou como mecânico e deixou os amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (17), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.