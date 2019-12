Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 16/12/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Claudenice Rodrigues AlvesFaleceu nesta segunda-feira (16) Claudenice Rodrigues Alves, aos 59 anos. Natural de Magda, teve como último endereço a rua Francisco Janini, no bairro Cohab, em Valentim Gentil. Ela trabalhava como técnica de enfermagem e deixou o esposo José Sebastião, os filhos Warlei, Wesney e Wellen, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (17), às 10h, no Cemitério Municipal de Cardoso.Izabel Torres de SousaFaleceu nesta segunda-feira (16) Izabel Torres de Souza, aos 79 anos. Natural de Cardoso, teve como último endereço a rua Rio Solimões, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. A aposentada deixou os filhos Iracides, Cristina, Cleumario e Célia, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (17), às 13h, no Cemitério Municipal de Vila Alves.