Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 26/12/2019

Carolina Rosa VilelaFalece nesta quinta-feira (26) Carolina Rosa Vilela, aos 90 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua Orlando Mega, no bairro Parque Boa Vista, em Votuporanga. A do lar deixou os filhos, netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (26), às 10h, no Cemitério Rosa Mística.João Rodrigues do NascimentoFaleceu nesta quarta-feira (25) João Rodrigues do Nascimento, aos 36 anos. Natural de Jales, teve como último endereço a rua Francisco Flores Deharo, no centro de Valentim Gentil. Ele trabalhou como pintor e deixou a filha Jenifer, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (26), às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.