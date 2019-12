Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 19/12/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Anésia Pereira DiasFaleceu nesta quinta-feira (19) Anésia Pereira Dias, aos 83 anos. Natural de Sebastianópolis do Sul, teve como último endereço a rua Ibraim Haddad, no bairro Jardim Eldorado, em Votuporanga. A do lar deixou os filhos José Carlos, Leonice e Paulo. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (19), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Luzia Pereira da Motta LopesFaleceu nesta quarta-feira (18) Luzia Pereira da Motta Lopes, aos 86 anos. Natural de Cedral, teve como último endereço a rua Coubert Araújo, no bairro Parque das Américas, em Nova Granada. A cozinheira aposentada deixou os filhos Silei Aparecida, Sueli Aparecida e Adilson, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (19), às 15h, no Cemitério de Nhandeara.