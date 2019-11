Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 22/11/2019

Izabel Ferreira Pessoa

Faleceu nesta sexta-feira (22), a senhora Izabel Ferreira Pessoa aos 96 anos. Natural de Livramento Nossa Sra - BA teve como último endereço a rua Oiapoc no bairro Vila Marim em Votuporanga.Ela era do lar e deixou seus filhos João Bitencourt, Terezinha Bitencourt e Diná Bitencourt. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (22), às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Lucia Agassi

Faleceu nesta terça-feira (19), a senhora Lucia Agassi aos 80 anos. Natural de Itajubi- SP teve como último endereço a rua José Manoel Olgado Manzano no bairro Jardim Bom Clima em Votuporanga. Ela era do lar e deixou seus filhos Vera Lucia e Marcio Moreira da Silva. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (20), às 16h no Cemitério Rosa Mística de Votuporanga.

Nercilia da Silva Oliveira