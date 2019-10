Confira os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 16/10/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Maria Ferreira de LimaFaleceu nesta quarta-feira (16) Maria Ferreira de Lima, aos 80 anos. Natural Monte Azul (MG), teve como último endereço a rua Professora Vilar Dantas, no bairro Palmeiras I, em Votuporanga. Ela era do lar e deixou os filhos Rosa Neide e Francisco Ribeiro, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (17), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.