publicado em 23/09/2019

Jovem se afogou na represa de Votuporanga na tarde de domingo (22) — Foto: Reprodução/Instagram

Um jovem de 25 anos morreu afogado na tarde deste domingo (22) enquanto nadava na Represa Municipal, em Votuporanga (SP).Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Luis Felipe Domingos Tressino estava com amigos quando entrou na água, nadou cerca de 25 metros e afundou. O local onde ele se afogou tem aproximadamente 4 metros de profundidade.Os bombeiros e o Samu foram chamados e levaram cerca de 1 hora para encontrar o jovem, que já estava morto. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga até ás