Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 20/09/2019

Ervim Robsom Parreira (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no último sábado (14), o senhor Ervim Robson Parreira aos 46 anos. Natural de Votuporanga teve como último endereço a Avenida Wilson de Souza Foz no bairro Santa Alice em Votuporanga. Ele deixou sua mãe Gizelia Grund Pereira, o irmão Wilmar Luciano Parreira, sua cunhada Rosângela e seus sobrinhos Luciana e Rafael. Seu sepultamento ocorreu no útimo domingo (15), às 08h no Cemitério Municipal de Votuporanga.