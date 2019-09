Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 14/09/2019

Sebastiana Paulino Costa

Faleceu nesta sexta-feira (13), a senhora Sebastiana Paulino Costa aos 93 anos. Natural de Cedral, teve como último endereço a rua João Donadio no bairro Jardim Alvorada em Votuporanga. Ela era do lar, e deixou seus filhos Jorge Luis, Fany Aparecida, Zely Maria, Enerly Costa, Rose Mary e Carlos Alberto Costa. Seu sepultamento ocorre neste sábado (14), às 17h na Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Luzia Belchior Oliveira

Faleceu nesta sexta-feira (13), a senhora Luzia Belchior Oliveira aos 74 anos. Natural de Américo de Campos teve como último endereço a rua Abrão Jorge Abad no bairro Cohab em Américo de Campos. Ela era do lar, e deixou seus filhos Sueli de Fátima, Reginaldo Oliveira e Rinaldo de Oliveira. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (14), às 17h no Cemitério de Américo de Campos.

Alcidio Candido da Silva