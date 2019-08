Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 23/08/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Adhemar MalerbaFaleceu nesta quinta-feira (22) Adhemar Malerba, aos 71 anos. Natural de Magda, teve como último endereço a rua Tibagi, no bairro Vila Marin, em Votuporanga. Ele trabalhou como pintor e deixou os familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (23), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Domingos Guilherme da SilvaFaleceu nesta quinta-feira (22) Domingos Guilherme da Silva, aos 87 anos. Natural de Aquidabam -SE, teve como último endereço a rua Timbiras, no bairro São Cosme, em Votuporanga. Ele era funcionário público municipal e deixou a esposa Emiliana, os filhos Maria de Lourdes, Luzinete e Gilson, além dos familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (22), às 17h30, no Cemitério de Populina.Vera Lucia José do NascimentoFaleceu nesta quinta-feira (22), Vera Lucia José do Nascimento, aos 59 anos. Natural de São Lourenço da Mata – PE, teve como último endereço a rua Onezio José Lopes, no bairro Jardim Itália, em Valentim Gentil. A do lar deixa o esposo Lenimar, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (22), às 17h, no Cemitério de Valentim Gentil.Conceição Requena Miron LopesFaleceu nesta quinta-feira (22) Conceição Requena Miron Lopes, aos 60 anos. Natural de Américo de Campos, teve como último endereço a rua Miguel Jabur, no centro de Américo. A do lar deixa o esposo Aparecido Lopes, os filhos Ronaldo e Julio Cesar, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (23), às 11h, no Cemitério Municipal de Américo de Campos.