Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 05/08/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Carmo Aleixo da SilvaFaleceu domingo (04) Carmo Aleixo da Silva, aos 82 anos. Natural de Vila Varpa Paz (Pompeia), teve como último endereço a rua Minas Gerais, no bairro São João, em Votuporanga. Ele era comerciante aposentado e deixou os filhos Luciana e Roberto, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (05), às 11h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.Shirlei Terezinha Guerra RonculatoFaleceu no último sábado (03) Shirlei Terezinha Guerra Ronculato, aos 62 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Paraguai, no bairro Vila América, em Votuporanga. Ela era do lar e deixou o esposo Valdemiro, os filhos Odacir, Edivaldo e Gislaine, além dos familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu domingo (04), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.