Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 22/07/2019

Paulo Cesar Rodrigues(Foto: Arquivo Pessoal)

Da redaçãoMorreu na tarde desta segunda-feira, o corretor de imóveis Paulo César Rodrigues, conhecido como Cesinha, aos 57 anos, e proprietário da imobiliária Espaço Imóveis em Votuporanga. Empresário muito conhecido no município no ramo do mercado imobiliário, Cesinha passou por uma cirurgia, que resultou em algumas complicações.Paulo César exercia a profissão de corretor de imóveis há 30 anos com louvor. Começou desde cedo no mercado de trabalho, onde trabalhou na antiga Gianini, depois passou a trabalhar na Alvorada com o empresário Halim Haddad. Sempre empenhado em evoluir, Cesinha então se tornou corretor e abriu o próprio negócio, a Espaço Imóveis, que atua em Votuporanga há oito anos.Assim como qualquer morador da cidade e brasileiro, Paulo César era um amante do futebol e apaixonado pelo Clube Atlético Votuporanguense. Torcedor nato, Cesinha acompanhava os jogos da Alvinegra e vibrava a cada vitória.Nascido em Santa Fé do Sul, Paulo César Rodrigues se mudou para Votuporanga quando tinha cerca de 7 anos e seu atual endereço era a rua Argentina, no bairro San Remo. Um homem familiar, Cesinha era casado com Tania Cristina de Souza Rodrigues, com quem tinha uma filha, a advogada Nayla de Souza Rodrigues.Paulo César Rodrigues está sendo velado no Velório Municipal e o sepultamento de ocorre nesta terça-feira, às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.