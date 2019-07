Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 23/07/2019

Maria Analia Rodrigues Marconi (Foto: Arquivo Pessoal)

Maria Analia Rodrigues MarconiFaleceu no último domingo (21), Maria Analia Rodrigues Marconi, aos 62 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Sol Nascente, no bairro Grandes Lagos, em Cardoso. Ela era auxiliar de enfermagem aposentada e deixou o marido Sebastião Marconi, o filho Tiago, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu no domingo (21), às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.