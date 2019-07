Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 23/07/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Faleceu nesta terça-feira (23), Geraldo Braga, aos 89 anos. Natural de Potirendaba, teve como último endereço a rua França, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. Ele trabalhava como eletricista e deixou os filhos Nelson, Nely, Neide, Nilson e Nivaldo, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (24), às 9h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.Faleceu nesta segunda-feira (22), Custódio de Matos, aos 87 anos. Natural de Avessada (Portugal), teve como último endereço a rua Argentina, no bairro Vila América, em Votuporanga. Ele era comerciante e deixou a esposa Isaura, os filhos Luiz Severino, Jaime Eduardo, Maria Lucia e Deolinda de Matos, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (23), no cemitério de Ibiporanga.Faleceu no último sábado (20), Gladson Jean Ferreira Matos, aos 48 anos. Natural de Penalva (MA), teve como último endereço a rua Alvin Algarve, no bairro Jardim das Palmeiras, em Votuporanga. Ele trabalhava como pintor residencial e deixou os filhos Emílio, Elisa e Alani. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (22), às 11h, no Cemitério Municipal de Penalva.Faleceu nesta segunda-feira (22), Marcelo Souza Lima, aos 45 anos. Natural de Franco da Rocha, teve como último endereço a rua Holanda, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. Ele era ajudante geral e deixou a esposa Solange, o filho Marcelo Junior, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (23), às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.Faleceu nesta terça-feira (23), Walter Heczl, aos 78 anos. Natural de São Paulo, teve como último endereço a rua Tibagi, no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga. Ele era tenente da Polícia Militar e deixou os filhos Yara Helena, Walter Luiz, Andrea e Simone, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (24), às 10h, no Cemitério de Cosmorama.