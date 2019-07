Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 11/07/2019

Ademir de Oliveira Coelho

Faleceu nesta segunda-feira (08), o senhor Ademir de Oliveira Coelho aos 66 anos. Natural de Parizi teve como último endereço a rua Francisco Rossini no bairro CDHU em Votuporanga. Ele era pedreiro e deixou sua esposa Maria Solange, seus filhos Carlos Eduardo e Wender Lucas. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (08), às 16h na Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Aliria Chaves de Oliveira

Faleceu neste sábado (06), a senhora Aliria Chaves de Oliveira aos 92 anos. Natural de Uberaba teve como último endereço a rua Benedita Terra Pimentel no bairro Penha em Valentim Gentil. Ela era do lar aposentada e deixou seus familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (07), às 15h no Cemitério de Valentim Gentil.

Maria Martins da Silva

Faleceu nesta segunda-feira (08), a senhora Maria Martins da Silva aos 98 anos. Natural de Pirajui-SP teve como último endereço a rua Ponta Porã no bairro San Remo em Votuporanga. Ela era do lar e deixou seus filhos Onofre, Oriovaldo, Osni, Orlando e Odair além de seus familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (09), às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Ana Maria de Moraes Martin

Faleceu neste domingo (07), a senhor a Ana Maria de Moraes Martin aos 87 anos. Natural de Santa Adélia teve como último endereço a rua Ercoli Sereno no bairro Vila Nova em Votuporanga. Ela era do lar e deixou seus filhos Maria Moraes, Carmem, Dinilson, Sonia, Aparecida, Janio e José Donizete. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (08), às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.