Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 03/06/2019

Thais Esparva Gavioli (Foto: Arquivo Pessoal)

Thais Esparva Gavioli

Faleceu neste domingo (02), às 16h40 no UPA de Votuporanga, a senhora Thais Esparva Gavioli aos 33 anos. Natural de Vinhedo, teve com o último endereço a rua Maria Batista Querino Boenem no bairro Jardim Canaã em Votuporanga. Ela era comerciante, e tinha como filho Luciano Esparva Gavioli Rosa (em memória), e deixou seus familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (03), às 14h na Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.