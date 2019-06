Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 03/06/2019

Olga Gardin Grassato (Foto: Arquivo Pessoal)

Olga Gardin Grassato

Faleceu neste sábado (01), na Santa Casa de Votuporanga a senhora Olga Gardin Grassato aos 85 anos. Natural de Cedral teve como último endereço a rua Maranhão no Centro de Álvares Florence. Ela era do lar, e deixou seus filhos Maria Lúcia Grassato e Júlio César Grassato, além de seus netos Amadeu Grassato, Vanessa Ribeiro, Rafael Grassato, além de seus bisnetos e bisnetas. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (02), às 10h no Cemitério de Álvares Florence.