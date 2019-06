Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 03/06/2019

Luciano Esparva Gavioli Rosa

Faleceu neste domingo (02), na Santa Casa de Votuporanga, Luciano Esparva Gavioli Rosa aos 7 anos de idade. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Maria Batista Quirino Boenem, no bairro Jardim Canaã em Votuporanga. Ele era estudante do Colégio Unifev de Votuporanga. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (03), às 14h na Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.