Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 24/06/2019

Jesus Sabino (Foto: Arquivo Pessoal)

Jesus Sabino

Faleceu neste sábado (22), o senhor Jesus Sabino aos 75 anos. Natural de São José do Rio Preto teve como último endereço a rua José Safiote no bairro Belo Horizonte em Valentim Gentil. Ele era Metalúgico e deixou seus filhos Rodrigo de Carvalho, Devanir Sabino, Ana Paula, Fabiana e Tereza Sabino além de seus netos e bisnetos. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (23), às 17h no Cemitério de Valentim Gentil.