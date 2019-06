Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 04/06/2019

Angélica Rodrigues dos Santos (Foto: Arquivo Pessoal)

Angélica Rodrigues dos Santos

Faleceu nesta terça-feira (04), a senhora Angélica Rodrigues dos Santos aos 62 anos. Natural de Valentim Gentil teve como último endereço a rua João Pessoa no bairro penha em Valentim Gentil. Ela era do lar, e deixou os filhos Enilton, Flávia, Elza, Fernando e Fábiano. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (05) às 08h no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.