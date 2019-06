Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 15/06/2019

Amanda Guilherme Bataielo (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta sexta-feira (14), no Hospital de Base de Rio Preto, Amanda Guilherme Bataielo aos 22 anos. Ela era natural de Votuporanga e teve como último endereço a rua Miguel Andreo no bairro Jardim Palmeiras em Votuporanga. Ela era atendente e deixou seus pais Antonio Guilherme e Luciana Rinalde, além de seus familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre neste sábado (15), às 17h no Cemitério Jardim das Flores em Votuporanga.