Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 14/06/2019

Neuza Correa

Faleceu nesta quinta-feira (13), no Hospital de Base de Rio Preto a senhora Neuza Correa aos 65 anos.Ela era natural de Auriflama e teve como último endereço a rua Orlando Mega, no bairro Parque Boa Vista em Votuporanga. Ela era do lar, e deixou seus filhos Rodrigo, Leonice, Rogérios, Franciele, Elvis, Alan, Alex, Alisson e Lindomar, além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (14), às 17h na Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Maria Mathilde Facchini Ramin

Faleceu nesta sexta-feira (14), na Santa Casa de Votuporanga,a senhora Maria Mathilde Facchini Ramin aos 90 anos. Natural de São José do Rio Preto teve como último endereço a rua Tibagi no bairro Marim em Votuporanga. Ela era do lar, e deixou seu filho Milton Facchini. Seu sepultamento ocorre hoje, às 15h no Cemitério Municipal de Votuporanga.