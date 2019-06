Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 24/06/2019

Maria Garcia de Souza

Faleceu neste sábado (22), a senhora Maria Garcia de Souza aos 98 anos. Natural de Álvares Florence teve como último endereço a rua Ceará no bairro Patrimônio Velho em Votuporanga. Ela era do lar, e deixou seus filhos Aparecido, Vailton Garcia, Vanildo Garcia, Valdete, Angela e Eliza Elena, além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (23), às 09h no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Maria Venceslau dos Santos Dutra

Faleceu neste domingo (23), na Santa Casa de Votuporanga a senhora Maria Venceslau dos Santos Dutra aos 81 anos. Natural de Américo de Campos teve como último endereço a rua Minas Gerais no bairro Vila Nova em Votuporanga. Ela era do lar, e deixou seus filhos Luzia Antonia, Valter Antonio, Valdenor e Durval (em memória), além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (24), às 09h no Cemitério Municipal de Américo de Campos.





Eunice Leila Rubio da Silva

Faleceu neste domingo (23), na Santa Casa de Votuporanga, a senhora Eunice Leila Rubio da Silva aos 74 anos. Natural de Olímpia teve como último endereço a rua Travessa Castro no bairro Cecap I em Votuporanga. Ela era servidora geral e deixou o esposo Alcides Dias da Silva e seus filhos Edson Luis e Emerson Rubio além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (24), às 10h no Cemitério Municipal de Votuporanga.