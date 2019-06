Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 17/06/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Antônio Roncolato

Faleceu neste domingo (16) Antônio Roncolato, aos 70 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua João Pessoa, no bairro Penha, em Valentim Gentil. Ele trabalhou e se aposentou como lavrador e deixou os familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (17), às 11h, no Cemitério de Valentim Gentil.

Cacilda Zacheu Henrique

Faleceu nesta segunda-feira (17) Cacilda Zacheu Henrique, aos 80 anos. Natural de Cedral, teve como último endereço a rua Maria de Freitas Leite, no bairro Cidade Nova, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Walter, Maria Angela e Milton César, além de netos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (17), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçaves da Silva’ de Votuporanga.

Dionísio Frigo

Faleceu no último sábado (15) Dionísio Frigo, aos 73 anos. Natural de Américo de Campos, teve como último endereço a rua Rio Negro, no bairro Cohab, em Votuporanga. Ele trabalha como gráfico e deixou a esposa Edina, os filhos Daniela, Ederval e Katia, além dos familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (17), às 14h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Pedro Francisco de Oliveira

Faleceu neste domingo (16) Pedro Francisco de Oliveira, aos 83 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua Raul Albertine, no bairro Jardim do Prado, em Votuporanga. Ele trabalhava como motorista e deixou a esposa Maria Gomes, os filhos Marcia, Edvaldo, Mercia, Edmir, Marilda, Edmilson, Marister e Edson (em memória). Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (17), às 15, no Cemitério Municipal de Tanabi.

Seledonia Sanchez Garrido

Faleceu no último sábado (15) Seledonia Sanchez Garrido, aos 92 anos. Natural de Nova Granada, teve como último endereço a rua Alexandre Pansani Castrequini, no bairro Jardim São Judas Tadeu, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Laureana, Ana e José, além dos familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (16), às 16h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.