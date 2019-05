Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 18/05/2019

(Foto: Arquivo Pessoal)

Júlio José de Silveira

Faleceu nesta sexta-feira (17) o senhor Júlio José de Silveira aos 82 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua Jurandir José Lopes, no bairro Vale do Sol em Votuporanga. Ele era motorista e deixou os filhos Pedro,Vilma, Fátima e Veronice. Seu sepultamento ocorre neste sábado (18) às 09h no Cemitério Municipal de Votuporanga.