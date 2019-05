Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 20/05/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Roberto de Carvalho

Faleceu neste domingo (19) Roberto de Carvalho, aos 62 anos. Natural de Cosmorama, teve como último endereço a rua Antônio Topasso, em Votuporanga. Ele trabalhava como representante comercial e deixou o único filho Leandro, além dos familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (20), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Dirce Ribeiro dos Santos

Faleceu neste domingo (19) Dirce Ribeiro dos Santos, aos 84 anos. Natural de Palestina, teve como último endereço a avenida Nove de Julho, no bairro Cecap II, em Votuporanga. A do lar deixa o esposo José, os filhos João, Talita, Benedito, Sueli e Eunice, além dos familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (20), às 11h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Irene Vitor dos Santos

Faleceu neste domingo (19) Irene Vitor dos Santos, aos 63 anos. Natural de Neves Paulista, teve como último endereço a rua Vital Antônio Bonfim, no bairro Cohab I, em Valentim Gentil. A do lar deixa os filhos Cláudio e Vanessa, além dos familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (19), às 17h30, no Cemitério de Valentim Gentil.

Nilda Rosa da Silva Souza

Faleceu nesta segunda-feira (20) Nilda Rosa da Silva Souza, aos 89 anos. Natural de Uberaba – MG, teve como último endereço a rua Ceará, no centro de Votuporanga. Ela trabalhou como professora e deixou o esposo Pedro, os filhos Marlene e Hélcio, além dos familiares. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (21), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.