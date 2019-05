Érika Chausson







O corpo de Benjamin Alves Garcia, de 74 anos, vítima de uma colisão entre carro e bicicleta durante a noite desta sexta-feira, na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, foi velado e sepultado na manhã deste sábado, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”.

Segundo informações da Polícia Rodoviária de Votuporanga ao jornal A Cidade, o veículo Hyundai/HB20, com placas de São José do Rio Preto, seguia pela rodovia Euclides da Cunha, sentido a Rio Preto, quando teria colidido contra a bicicleta pilotada por Benjamin.

Conforme informações dos policiais, no automóvel havia dois homens (S.E.C.A e A.C.N de 32 anos), que sofreram graves ferimentos, como lesões em membros inferiores e pelo restante do corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), assim como o Corpo de Bombeiros de Votuporanga foram acionados e imediatamente compareceram no local para prestar atendimentos.

De acordo com as informações, A.C.N foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga. O hospital informou “que A.D.G., de 32 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta sexta-feira (17), por volta das 19h30, vítima de acidente. Ele passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável no momento”.

Em relação ao condutor do veículo, S.E.C.A foi levado para a Casa de Saúde de Votuporanga. O hospital informou ao jornal A Cidade que não estão autorizados a passar mais informações, mas que o estado de saúde do paciente é estável.

O jornal A Cidade entrou em contato com a família de Benjamin e foi informado pela filha, Beatriz, que ele era aposentado, no entanto realizava alguns trabalhos como jardineiro. “Ele arrumou um serviço próximo da Havan para fazer um jardim e havia dito que tinha gostado do salgado da Havan, então foi lá comer. Depois, pegou a rodovia para voltar para casa”, afirmou.