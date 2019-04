Faleceu nesta sexta-feira (26) Raquel Rodrigues Francisco Silvério, aos 56 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Maranhão, no bairro Jardim Umuaram, no município. A do lar deixou os filhos Roberson Mateus e Luciano Rodrigues. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (27), às 11h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.