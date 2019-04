Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 10/04/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Helena Maria dos Santos Delfino

Faleceu nesta quarta-feira (10) Helena Maria dos Santos Delfino, aos 71 anos. Natural de Ilhéus -BA, teve como último endereço a rua das Adorinhas, no bairro Pró Povo ,em Votuporanga. A do lar deixou o esposo Aperecido Gonçalves, além de seus filhos Daniel Santos e Denise. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (11), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Cleusa Caldeira de Oliveira da Silva

Faleceu nesta terça-feira (09) Cleusa Caldeira de Olveira da Silva, aos 62 anos. Natural de Valentim Gentil, teve como último endereço a rua Chile, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Deixou o esposo Antônio Carlos da Silva, além dos filhos Nubia Carla e Bruno Carlos e seus familiares. Seu sepultamente ocorreu nesta quarta-feira (10), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Maria Borges Furlanetto