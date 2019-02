O engenheiro agrônomo era muito conhecido em Votuporanga pelo trabalho que desenvolvia

publicado em 19/02/2019

Dr. Antônio Carvalho (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação

Morreu nesta terça-feira (19), o Dr. Antônio Carvalho aos 100 anos em Votuporanga. O engenheiro agrônomo aposentado era natural de Leme e teve como último endereço a rua Tietê, no bairro Vila Marin, em Votuporanga. Ele deixou a esposa Martha Soledade Carvalho, os filhos Marta Maria e José Silvestre de Carvalho Neto, além dos genros Eugênio Xavier e Luciana Dezan Beraldo Carvalho e as netas Marina, Beatriz, Laura e Letícia.

O corpo de Antônio está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento está marcado para esta terça-feira, às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Antônio Carvalho era filho de José Silvestre de Carvalho e Francisca Alzira Franco de Carvalho. Ele nasceu no dia de Santo Antônio (13 de junho) do ano de 1918. Muito inteligente desde menino e apaixonado pela natureza, estudou na Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, na cidade de Piracicaba.

Antônio sempre foi reconhecido pelo belíssimo trabalho que desenvolvia na fazendo do avô, assim como ajudando seu pai e, principalmente, nas grandes empresas como a Anderson Clayton e a Secretaria da Agricultura de São Paulo.

No ano de 1953, Dr. Antônio foi transferido para a Casa Agricultura de Votuporanga, onde fincou raízes e não saiu mais da cidade. Aqui, casou-se com a professora Martha Soledade e participou, como membro, do Rotary Clube Votuporanga, além de se tornar diretor da Santa Casa, Coacavo, Sindicato Rural, Votuporanga Clube, entre outas instituições.