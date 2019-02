Saiba o detalhe de velório e sepultamento

publicado em 01/02/2019

Dalila Clara Nabuco Leva (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta sexta-feira (01), Dalila Clara Nabuco Leva, aos 74 anos. Dalila estava acamada há muitos anos e veio a óbito em sua residência no início da tarde. A querida professora era filha do saudoso ex-prefeito Nabuco e casada com Adauto Leva. Ela deixa os filhos Adauto, Clarissa, Fabíola e Marina, além de cinco netos. Sempre dedicada às causas da cidade, presidiu o Conselho Municipal de Turismo (Votunor) nos anos 90. Será velada no Velório Municipal e seu sepultamento ocorre neste sábado (02), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.